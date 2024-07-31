Зеленський підписав закон про призупення виплат за зовнішнім боргом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.﻿ Про це свідчать дані з картки документа на сайті парламенту, повідомляє Суспільне.

18 липня Верховна рада одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкт № 11396, який дозволяє уряду в майбутньому призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року.

Документ має дві норми: