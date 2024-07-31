Зеленський підписав закон про призупення виплат за зовнішнім боргом
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Про це свідчать дані з картки документа на сайті парламенту, повідомляє Суспільне.
18 липня Верховна рада одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкт № 11396, який дозволяє уряду в майбутньому призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року.
Документ має дві норми:
- Надає право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично – якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій із погашенням у 2026 році.
- Дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього “Укравтодору” в “периметр” державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів та відсотки).