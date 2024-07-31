Суд обязал НАБУ проверить причастность Кудрицкого к выводу 716 млн грн из "Укрэнерго"

Детективы НАБУ не проверяли причастность главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме по безвозмездным поставкам электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи", ограничившись проверкой подчиненных председателя. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов открыть новое производство и проверить причастность руководителя "Укрэнерго", пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Как говорится в решении, истец обратился к ВАКС с заявлением о причастности Кудрицкого к формированию безнадежной задолженности НЭК "Укрэнерго".

В судебном заявлении отмечается, что в ходе расследования было установлено, что НЭК "Укрэнерго" не приняло надлежащие меры, предусмотренные главой 1.7 раздела I правил рынка. В частности, не было своевременно присвоено ООО "Юнайтед Энерджи" статусов "Переддефолтный" и "Дефолтный" и не было направлено в АО "Ощадбанк" справку о просроченной задолженности компании за небалансы электроэнергии.

Это могло привести к накоплению значительных объемов негативных небалансов электроэнергии у "Юнайтед Энерджи" и увеличению их задолженности перед НЭК "Укрэнерго", которая так и не была погашена.

НАБУ отказало истцу, отметив, что "по результатам рассмотрения заявления не выявлено обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения". Детектив НАБУ сообщил, что вопросы, поднятые в заявлении истца, уже расследуются по уголовному делу о злоупотреблении должностными лицами ЧАО "НЕК "Укрэнерго", которые нарушили правила рынка и не приняли меры по ООО "Юнайтед Энерджи", что привело к безвозмездной поставке электроэнергии.

В апреле 2024 было объявлено подозрение начальнику Департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, однако после проверки следствие не установило причастности к этому преступлению председателя правления НЭК Владимира Кудрицкого.

Впрочем, судья отметила, что, несмотря на заверения детектива о том, что НАБУ проверяло причастность Владимира Кудрицкого к указанному правонарушению, и доказательств его причастности найдено не было, детектив не предоставил ни одного подтверждения своих слов.

Из-за отсутствия этих подтверждений следственная судья постановила обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению истца об уголовном правонарушении.

Напомним, в марте 2024 года НАБУ и САП заявили о завершении следствия по делу о нанесении "Укрэнерго" 716 млн грн убытков. В расследовании фигурирует фирма "Юнайтед Энерджи", принадлежащая партнеру Игорю Коломойскому Михаилу Киперману.

В рамках дела были объявлены подозрения эксдиректору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, председателю правления "Банка Альянс" Юлии Фроловой, бизнес-партнеру Коломойского Михаилу Киперману и директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрею Короткевичу-Лещенко.