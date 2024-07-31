РосСМИ сообщают о смерти украинского защитника в российском плену

Российские медиа сообщают, что в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону умер украинский защитник Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Медиазона, Meduza.

Сообщается, что о смерти Ищенко заявил его адвокат в Южном окружном военном суде РФ.

Там оккупанты рассматривают дело в отношении 22 пленных украинцев, связанных с "Азовом".

Дата и причина смерти неизвестны. Адвокат попросил суд потребовать справку о смерти Ищенко, суд удовлетворил его требование.

Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, его жена рассказала, что Ищенко был моряком. Ищенко вернулся из рейса за несколько дней до российского вторжения в Украину. Вскоре вступил в полк "Азов" и стал водителем. Попал в плен во время боевых действий в Мариуполе.