РосЗМІ повідомляють про смерть українського захисника у російському полоні

Російські медіа повідомляють, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Медіазона, Meduza.

Повідомляється, що про смерть Іщенка заявив його адвокат в Південному окружному військовому суді РФ.

Там окупанти розглядають справу щодо 22 полонених українців, пов'язаних з "Азовом".

Дата і причина смерті невідомі. Адвокат попросив суд вимагати довідку про смерть Іщенка, суд задовольнив його вимогу.

Іщенку було 55 років. Він народився в Маріуполі, його дружина розповіла, що Іщенко був моряком. Іщенко повернувся з рейсу за кілька днів до російського вторгнення в Україну. Незабаром вступив до полку "Азов" і став водієм. Потрапив у полон під час бойових дій у Маріуполі.