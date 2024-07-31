РосЗМІ повідомляють про смерть українського захисника у російському полоні
Російські медіа повідомляють, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Медіазона, Meduza.
Повідомляється, що про смерть Іщенка заявив його адвокат в Південному окружному військовому суді РФ.
Там окупанти розглядають справу щодо 22 полонених українців, пов'язаних з "Азовом".
Дата і причина смерті невідомі. Адвокат попросив суд вимагати довідку про смерть Іщенка, суд задовольнив його вимогу.
Іщенку було 55 років. Він народився в Маріуполі, його дружина розповіла, що Іщенко був моряком. Іщенко повернувся з рейсу за кілька днів до російського вторгнення в Україну. Незабаром вступив до полку "Азов" і став водієм. Потрапив у полон під час бойових дій у Маріуполі.