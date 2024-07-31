Турецкий экспорт в РФ обвалился почти на 30% из-за влияния санкций

Угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.﻿ Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на TurkStat, сообщает Экономическая правда.

По итогам января-июня 2024 года экспорт товаров из Турции в Россию упал на 28,3% год к году, до 4,16 млрд долл.

Сообщается, что в частности, в июне показатель снизился почти на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 670 млн долл против 956 млн долл соответственно.

Также Турция сократила импорт товаров из России. Снижение показателя составило 10,3% год к году, до 22,04 млрд долл. В то же время в июне импорт Турции из России даже увеличился - на 1,2% к июню прошлого года, до 2,95 млрд долл.

Основная доля в российском импорте по-прежнему приходится на энергоносители, однако даже их затронули проблемы с платежами.

Также, по данным турецкого Совета по регулированию энергетического рынка (EPDK), Турция резко сократила импорт газа из России.

В апреле турецкие импортеры приобрели у "Газпрома" всего 413 млн кубометров трубопроводного газа - в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,523 млрд кубов). От российского СПГ турецкие компании отказались вовсе: в апреле порты страны не приняли ни одного танкера с сырьем из РФ.

Проблемы с банковскими платежами между Россией и Турцией возникли в конце 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) России. В июне этого года США включили в определение ВПК РФ все компании и всех физических лиц, которые ранее попали под санкции.