FT: Nvidia потеряла 20% рыночной стоимости за последние шесть недель

Во вторник акции Nvidia упали на 7%, поскольку распродажа акций производителей микросхем усилилась после отчетов о прибыли крупнейших технологических компаний, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Калифорнийский производитель микросхем, который является доминирующим поставщиком мощных процессоров, необходимых для построения систем искусственного интеллекта, потеряла более 20% своей стоимости за последние шесть недель, что сократило ее рыночную капитализацию почти на $750 миллиардов.

Акции Arm, разработчика полупроводников, который также получил большую выгоду от энтузиазма инвесторов в отношении акций, связанных с искусственным интеллектом, закрылись на 6% ниже.

Несмотря на это, акции как Nvidia, так и Arm остаются более чем вдвое дороже по сравнению с прошлым годом, что обусловлено волной капиталовложений от таких компаний, как Microsoft, Google, Amazon и Meta, которые инвестируют в развитие технологической инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Напомним:

Производитель чипов Nvidia может вырасти до неслыханных почти 50 трлн долларов за десять лет, если рынок ИИ продолжит расти, а Nvidia сохранит лидерство.

Производитель микросхем Nvidia намерен заработать 12 млрд долл в Китае, продавая продукцию, которая не подпадает под экспортные ограничения США.