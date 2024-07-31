Зафиксировано очередное сокращение доли неработающих кредитов в Украине

Неработающий кредит (NPL) — это актив, по которому просрочка погашения долга составляет от 90 дней и более, а также такой, по которому должник по определенным причинам не имеет возможности выполнить обязательства. Давайте проанализируем как изменилась доля таких кредитов в банковской системе нашей страны.

До начала полномасштабного вторжения в Украине постепенно сокращался показатель неработающих кредитов, однако после 24 февраля 2022 года их доля существенно возросла из-за резкого ухудшения экономической ситуации, увеличения курса валют и общей нестабильности. Впрочем, уже в 2023 году начала прослеживаться положительная динамика, а в 2024 году она дополнительно усилилась. Так, в течение первого квартала этого года доля NPL-кредитов в Украине сократилась на 0,5% и составила 35,5%. Это все еще очень высокий показатель, но его постепенное уменьшение — позитивный сигнал.

В НБУ сообщили, что в числовой величине объем NPL-кредитов в 2024 году сократился на 20,6 млн гривен. Зато сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 17,7 млрд грн. Это свидетельствует, что украинцы стали чаще брать кредиты и одновременно чаще своевременно платить взносы по условиям договоров. В расчет при этом не взяты небанковские финансовые учреждения, которые также выдают кредиты физическим лицам. Условно говоря, когда лицо берет онлайн кредит в Microcash, эта сумма не учитывается Нацбанком. Впрочем, по нашим собственным наблюдениям, доля неработающих кредитов в микрофинансовых организациях также постепенно сокращается.

Важно добавить, что наибольшее сокращение доли NPL-кредитов наблюдается именно в финансировании частных лиц — с 21,42% до 20,6%. Еще в начале года этот показатель составлял 23,5%. В то же время сокращение в корпоративном секторе относительно незначительное и составляет лишь 0,22%.

Сейчас общая доля неработающих кредитов 35,5% выглядит достаточно большой. Однако в разрезе времени и с учетом пребывания страны в состоянии войны эта цифра не является критической. Так, в Нацбанке отметили, что перед началом полномасштабного вторжения показатель NPL-кредитов в Украине составлял 27%, что не намного меньше. А, например, в 2018 году их доля вообще достигала 55% — значительно больше, чем сейчас.

Также, по информации Нацбанка, доля неработающих кредитов довольно существенно варьируется в зависимости от банка:

ПриватБанк — 57,5%

Идея Банк — 46,3%

Ощадбанк — 43,8%

Укрэксимбанк — 42,6%

Зато в банках Универсал, А-банк, Восток, ИНГ Банк Украина и некоторых других доля NPL-кредитов не достигает даже 10%. Однако общее количество и сумма выданных кредитов в этих учреждениях также меньше, и это тоже стоит учитывать.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance