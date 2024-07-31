Зафіксовано чергове скорочення частки непрацюючих кредитів в Україні

Непрацюючий кредит (NPL) — це актив, за яким прострочення виплати складає від 90 днів та більше, а також такий, за яким боржник з певних причин не має змоги виконати зобовʼязання. Давайте проаналізуємо, як змінилася частка таких кредитів у банківській системі нашої країни.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні поступово скорочувався показник непрацюючих кредитів, одна після 24 лютого 2022 року їхня частка істотно зросла через різке погіршення економічної ситуації, збільшення курсу валют та загальну нестабільність. Втім, вже у 2023 році почала прослідковуватися позитивна динаміка, а в 2024 році вона додатково посилилася. Так, впродовж першого кварталу цього року частка NPL-кредитів в Україні скоротилася на 0,5% і склала 35,5%. Це все ще дуже високий показник, але його поступове зменшення — позитивний сигнал.

В НБУ повідомили, що у числовій величині обсяг NPL-кредитів у 2024 році скоротився на 20,6 млн гривень. Натомість сума наданих банками кредитів збільшилася на 17,7 млрд грн. Це свідчить, що українці стали частіше брати кредити і водночас частіше своєчасно сплачувати внески за умовами договорів. У розрахунок при цьому не взято небанківські фінансові установи, які також видають кредити фізичним особам. Умовно кажучи, коли особа бере онлайн кред﻿ит в Microcash, ця сума не враховується Нацбанком. Втім, за нашими власними спостереженнями, частка непрацюючих кредитів в мікрофінансових організаціях також поступово скорочується.

Важливо додати, що найбільше скорочення частки NPL-кредитів спостерігається саме у фінансуванні приватних осіб — з 21,42% до 20,6%. Ще на початку року цей показник складав 23,5%. Водночас скорочення у корпоративному секторі відносно незначне і складає лише 0,22%.

Зараз загальна частка непрацюючих кредитів 35,5% виглядає досить великою. Однак у розрізі часу і з урахуванням перебування країни у стані війни ця цифра не є критичною. Так, у Нацбанку наголосили, що перед початком повномасштабного вторгнення показник NPL-кредитів в Україні складав 27%, що не набагато менше. А, наприклад, у 2018 році їхня частка взагалі досягала 55% — значно більше, ніж зараз.

Також, за інформацією Нацбанку, частка непрацюючих кредитів доволі суттєво варіюється в залежності від банку:

ПриватБанк — 57,5%

Ідея Банк — 46,3%

Ощадбанк — 43,8%

Укрексімбанк — 42,6%

Натомість у банках Універсал, А-банк, Восток, ІНГ Банк Україна та деяких інших частка NPL-кредитів не досягає навіть 10%. Однак загальна кількість та сума виданих кредитів у цих установах також менше, і це теж варто враховувати.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance