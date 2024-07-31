В Польше завтра стартуют две военные операции по укреплению ПВО и защите неба

Завтра, 1 августа, в Польше стартуют сразу две военные операции. Одна из операций будет включать в себя постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками и обучение. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и командующий вооруженными силами генерал Мацей Клиш на военной базе в Каракуле близ Белостока, открывая операцию "Безопасное Подляшье", сообщает Левый берег.

В операции "Безопасное Подляшье" планируется участие до 17 тысяч бойцов Войска Польского.

Операция Восточная Аврора охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Ее целью является укрепление системы противовоздушной обороны Польши.

Как отметили в издании, сделки являются ответом на агрессию России против Украины и повышенного риска нарушения воздушного пространства Польши.

"Нарушение воздушного пространства Польши стало международной темой. Я сказал это на саммите НАТО, встречаясь с министрами обороны других стран наших союзников. Я всегда подчеркиваю, что среди членов НАТО Польша больше всего подвергается различным типам событий, преднамеренных или случайных, но всегда опасных для Республики Польша и Североатлантического альянса" , – сказал министр Косиняк-Камыш.

По его словам, российские ракеты пересекли границу Польши в текущем году, а также в прошлые годы. Он отметил, что охрана польского неба проходит в нескольких сферах, в частности в сфере разведки, противовоздушной и противоракетной обороне.

В операции примут участие американские, итальянские и британские войска. Также ожидают присутствия не только итальянских самолетов, но и американских и британских.

Операция будет включать в себя постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками и обучение.