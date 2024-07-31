Минобороны Израиля: Не стремимся к эскалации, но готовы ко всем вариантам

Министр обороны Израиля Иов Галант заявил, что его государство не ищет эскалацию войны, но готово ко всем сценариям, пишет The Guardian. Комментарий раздался на фоне убийства в Иране одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Ганию, сообщает Левый берег.

Прямых официальных комментариев по поводу убийства Гании израильское правительство не делало, но эту тему комментировали в соцсетях отдельные министры. Палестинцы на Западном берегу реки Иордан осудили убийство, но заверили, что это мало повлияет на исламистское движение.

Палестинские группировки призвали к всеобщей забастовке на Западном берегу, а президент Палсетины Махмуд Аббас, чья фракция ФАТХ является соперником ХАМАС, осудил убийство.

Западный берег управляется ФАТХ, но поддержка ХАМАС там достаточно сильна, о чем свидетельствуют опросы.

Гания был политическим лидером ХАМАС, до 2014 года возглавлял правительство Палестины. Его убили во время визита в Тегеран на инаугурацию нового президента.

Израиль официально не заявлял о своей причастности. В апреле израильские силы убили сыновей Гании, также связанных с ХАМАСом.