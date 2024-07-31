Украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии - источники

Украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии. Это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в спецслужбах.

По данным источников в спецслужбах, в конце июля ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром армии РФ "Кувейрес", расположенный к востоку от Алеппо.

Отмечается, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы "Химик".

Известно, что спецназовцы уничтожили российский комплекс РЭБ, а после ударили дронами по российским объектам на самом аэродроме.

ГУР атаковало российские позиции через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, состоявшейся 24 июля.

Добавим, что аэродром "Кувейрес" контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

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"Дружба" Сирии и РФ

Сирия - одно из немногих государств, поддерживающих Россию, в том числе и в войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад тесно "дружат" и взаимодействуют.

В сентябре 2015 года Россия объявила о военной операции в Сирии, целью которой диктатор Владимир Путин назвал борьбу с террористической организацией "Исламское государство". В Сирии среди прочих воевали наемники ЧВК "Вагнера".