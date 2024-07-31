Українські спецпризначенці атакували російську авіабазу у Сирії - джерела

Українські спецпризначенці атакували російську авіабазу у Сирії. Це сталося після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела у спецслужбах.

За даними джерел у спецслужбах, наприкінці липня ГУР Міноборони здійснило спецоперацію, у рамках якої був атакований аеродром армії РФ "Кувейрес", розташований на схід від Алеппо.

Зазначається, що комплексного удару завдали бійці Головного управління розвідки групи "Хімік".

Відомо, що спецпризначенні знищили російський комплекс РЕБ, а після вдарили дронами по російських об'єктах на самому летовищі.

ГУР атакувало російські позиції через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, яка відбулась 24 липня.

Додамо, що аеродром "Кувейрес" контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року.

скриншот google.com.ua/maps

"Дружба" Сирії та РФ

Сирія - одна з небагатьох держав, які підтримують Росію, зокрема і у війні проти України. Російський диктатор Володимир Путін та президент Сирії Башар Асад тісно "товаришують" і взаємодіють.

У вересні 2015 року Росія оголосила про військову операцію в Сирії, метою якої диктатор Володимир Путін назвав боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава". У Сирії серед інших воювали найманці ПВК "Вагнера".