В ГУР не подтверждают, но и не опровергают причастность к кибератакам в РФ

В течение недели наблюдались массированные атаки на военную цифровую инфраструктуру врага. Также под ударом был финансовый сектор, который вовлечен в обеспечение войны против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Не можем ни подтвердить это, ни опровергнуть. Но точно дальше будет. Действительно наблюдались неделю массированные атаки на военную цифровую киберинфраструктуру врага. Надо понимать, что речь идет о финансовом секторе, а также другом киберсекторе противника, который вовлечен в финансирование и обеспечение геноцидной войны против украинцев" , - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, ряд финансовых учреждений, а также Центробанк Российской Федерации, по состоянию на вчерашний день, не смогли восстановить свои услуги и сервисы. Также есть информация об утечке данных. Их смогут изучить киберспециалисты и использовать в соответствующих целях.

"Очевидно враг должен понимать на всех направлениях, в том числе на киберпространстве, что за агрессию против Украины будет возмездие и последствия" , - добавил он.

Кибератаки на Россию

Согласно данным источников издания в спецслужбах, в течение недели украинская разведка осуществляла масштабную кибератаку против финансового сектора и правительственных ресурсов России. Во время операции удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.