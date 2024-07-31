Россия атаковала Донецкую область: один погибший, еще 5 ранены

С начала среды, 31 июля российские войска атаковали артиллерией, авиацией и дроном три района Донецкой области, в результате чего погиб 61-летний мужчина, и пять человек были ранены¸ среди которых двое детей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

Сообщается, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел поселка Северное Бахмутского района. В результате попадания по одной из улиц получили ранения ног двое жителей - мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение.

Также, под прицел российских войск попала Новогродовская громада, где от попадания вражеского дрона получил травмы 61-летний тракторист, который умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В 12.35 оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор населенного пунтка Анновка Покровского района. Предварительно, оккупанты применили "КАБ-250" с УМПК. Были ранены две несовершеннолетние девушки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний житель.

У пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. Они госпитализированы, самый младший ребенок - в тяжелом состоянии.

Прокуроры документируют военные преступления, совершенные российским агрессором.