На Донетчине расширили принудительную эвакуацию детей еще на 6 населенных пунктов
Сразу в шести населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей. Всего планируется эвакуация более 20 детей. Об этом говорится в заявлении министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Решение о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов в Донецкой области согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.
"Всего планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями", - сообщили в министерстве.
В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
"Заметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911", - подчеркнули в министерстве.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить:
- на горячую линию Минреинтеграции 1548
- или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.