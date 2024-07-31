САП подтвердила арест по запросу Украины замка российского олигарха в Италии

В Италии арестован замок, принадлежащий российскому бизнесмену Алексею Федоричеву. Арест произошел по запросу Украины. Со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По запросу САП и НАБУ Финансовая гвардия Флоренции (Италия) наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения - представителя международного зернотрейдера.

Италия арестовала замок стоимостью 41 млн евро во Флоренции, который является вещественным доказательством в деле по нанесению ущерба более чем на 60 млн долларов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Следствие установило, что в июле-октябре 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение контрактов по продаже зерновой продукции по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Зерно украинской государственной компании на условиях наложенного платежа через ряд субъектов поставляли в Саудовскую Аравию. Однако деньги так и не были уплачены. Было установлено, что именно на часть этих средств и был приобретен замок.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что в Италии по запросу украинских правоохранителей арестовали активы российского бизнесмена Алексея Федоричева. В частности, арест был наложен на исторический замок Торро дель Галло во Флоренции.

Федоричев является резидентом баскетбольного клуба "Монако", а также совладельцем компании "Тыс". Она владеет причалами в украинских портах.