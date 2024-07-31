В Молдове задержали двух чиновников по подозрению в госизмене

Прокуратура по борьбе с преступностью и особо важным делам Молдовы (PCCOCS) 31 июля объявила о задержании двух человек по делу о государственной измене после обысков в парламенте.﻿ Об этом говорится в заявлении PCCOCS, сообщает Европейская правда.

По данным прокуратуры, фигуранты совершали преступления с 2023 года. Один из задержанных подозревается в государственной измене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована "в ущерб интересам Молдовы".

В PCCOCS не уточняют, о каком именно посольстве идет речь и кто является его сотрудником.

Второй чиновник подозревается в заговоре против Молдовы и действиях с целью получения личной выгоды. Он также "поддерживал контакт с сотрудником посольства для сбора и передачи ему информации для использования против интересов Республики Молдова", говорят в прокуратуре.

Обоих чиновников поместили под стражу на 72 часа.

По информации румынской службы "Радио Свобода", один из задержанных – руководитель юридического департамента парламента Ион Крянге. Его якобы поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам посольства России в Кишиневе.