Херсонский арбуз получил статус географического указания

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание – Херсонский арбуз. Со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, сообщает Корреспондент.

Его будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.

"Регистрация Херсонского арбуза как географического указания является важным событием для нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров, работающих даже в сложных условиях войны" , - отметил замминистра экономики Виталий Кондратов.

Этот статус предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности.

Заявку на регистрацию географического указания подал общественный союз "Ассоциация производителей херсонского арбуза", представители которого ныне защищают родную землю от российских оккупантов на фронте.