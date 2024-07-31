Зеленский рассказал, когда ВСУ сможет начать контратаки

У Украины есть 14 подготовленных бригад для того, чтобы они заменили бойцов ВСУ на линии фронта. Однако эти бригады не имеют должного вооружения и обеспечения. Со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского четырем французским СМИ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Зеленский ответил, что сейчас есть несколько причин тому, что у РФ есть определенные успехи на фронте в Украине.

Одна из них – недостаточное обеспечение оружием и другими комплектующими. В частности, речь идет о 14 бригадах, которые уже подготовлены, но недостаточно укомплектованы.

Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. И все очень просто. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты, это укомплектация 14 этих бригад. считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить?", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что те пакеты военной помощи, которые были недавно приняты странами-партнерами, будут направлены на укомплектование именно этих бригад. Но в то же время военным, которые находятся на фронте, тоже нужно вооружение.

По его мнению, если Украина сможет обеспечить оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить РФ.

"Вот вам и ответ, когда мы сможем их остановить. Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость – это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время – это жизнь людей. Первая причина. Я думаю, что она самая главная, эта причина" , - резюмировал глава государства.

Вторая же причина, по его мнению, это факт того, что идущие вперед россияне боятся возвращаться назад. Вероятно, это связано с тем, что при попытке пойти назад их убивают свои же.

"Это правда. И это правда - их там убивают, если они бегут назад... Это точно ни о демократии, ни о свободе, ни о чем. Вот вам и ответ. Это второй. Мы не можем убивать своих людей. И не будем этого делать. А россияне не хотят об этом думать, он их не считает.

Он заметил, когда есть такая разница подхода к свободе и правам людей с твоим врагом, то необходимо иметь другое преимущество. Другое преимущество – это оружие, технологии.

"И вот вам третья причина. Возможность использовать это оружие так, как нам нужно. И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага" , - подчеркнул Зеленский.

В начале июля Зеленский рассказал, что у Украины уже есть 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.

Позже он также уточнил, что эти бригады все еще не получили достаточное количество вооружения для того, чтобы начать воевать.