Во Львове парень угрожал взорвать дом и требовал 100 тысяч

Во Львове 20-летний парень угрожал взорвать дом и требовал 100 тысяч гривен. Инцидент произошел вечером 31 июля. Юноша закрылся в квартире многоэтажки по улице Черновола, открыл газ и угрожал взорвать дом, сообщает Зеркало недели.

Суспільне.Львів со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую сообщило, что правоохранители эвакуировали жителей многоэтажки и перекрыли газ.

"Действительно поступило такое сообщение, сейчас на месте работают все подразделения Львовщины, также специалисты экстренных служб, газ перекрыт, жители эвакуированы" , – сообщила она.

Местные СМИ сообщили, что молодой человек якобы требовал выплаты от родственников суммы в размере 100 тысяч гривен.

Переговоры с парнем, сидевшим на подоконнике открытого окна на пятом этаже, угрожая спрыгнуть вниз, длились больше часа. В конце концов очевидцы опубликовали в телеграмм-каналах видео, как полицейские выносят юношу из подъезда.

Пострадавших в результате инцидента нет. С парнем работают медики и правоохранители. Пока никаких официальных комментариев от полиции не поступало.