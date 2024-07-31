У Львові хлопець погрожував підірвати будинок та вимагав 100 тисяч

У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати будинок та вимагав 100 тисяч гривень. Інцидент стався увечері 31 липня. Хлопець закрився у квартирі багатоповерхівки по вулиці Чорновола, відкрив газ та погрожував підірвати будинок, повідомляє Дзеркало тижня.

Суспільне.Львів із посиланням на речницю поліції Львівської області Світлану Добровольську повідомило, що правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки та перекрили газ.

"Дійсно надійшло таке повідомлення, зараз на місці працюють всі підрозділи Львівщини, також фахівці екстрених служб, газ перекрито, мешканці евакуйовані" , – повідомила вона.

Місцеві ЗМІ повідомили, що молодик нібито вимагав виплати коштів від родичів у розмірі 100 тисяч гривень.

Перемовини із хлопцем, який сидів на підвіконні прочиненого вікна на п’ятому поверсі, погрожуючи зістрибнути вниз, тривали понад годину. Зрештою, очевидці оприлюднили у телеграм-каналах відео, як поліцейські виносять юнака з під’їзду.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. З хлопцем працюють медики та правоохоронці. Наразі жодних офіційних коментарів від поліції не надходило.