Time написал о разногласиях между Камалой Гаррис и Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.﻿ Об этом говорится в материале газеты Time, сообщает Европейская правда.

Автор статьи Саймон Шустер рассказывает о встрече Харрис и Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Оба собеседника тогда согласились, что нападение России с большой вероятностью произойдет в ближайшее время.

Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это заставит Владимира Путина пересмотреть свое решение о вторжении, а также предоставить Украине все необходимое оружие – в частности зенитные системы, истребители и артиллерию.

По словам присутствующих украинских чиновников, Харрис отвергла оба предложения.

Как пояснил собеседник Time в Белом доме, США считали угрозу санкций более эффективным средством сдерживания, чем их введение, а предоставление Украине оружия могло бы укрепить убеждение Путина в том, что Украина является "государством-клиентом НАТО".

"Вице-президент Харрис была решительным сторонником длительной поддержки Украины со стороны США и неоднократно выражала непоколебимую приверженность поддержке народа Украины, который защищается от жестокой агрессии России" , – добавил он.

В статье Time утверждается, что именно встреча 2022 года "задала тон в отношениях" Зеленского и Харрис, "которые никогда не были особенно теплыми" (хотя не объясняется, почему именно).

Упоминается, что вице-президент никогда не была в Украине, в том числе и после полномасштабного вторжения, хотя встречалась с украинским президентом шесть раз, последний раз – на полях Глобального саммита мира в Швейцарии в июне.