В Генштабе сообщили о потерях российских войск за прошедшие сутки

Силы обороны сдерживают российских оккупантов и наносят потери агрессору – за последние сутки июля обезвредили 1 370 вражеских солдат, 9 танков и 42 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 579 490 (+1 370) человек,

танков – 8 399 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 16 203 (+42) ед,

артиллерийских систем – 16 119 (+33) ед,

РСЗО – 1132 (+1) ед,

средств ПВО – 907 (+0) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 968 (+115) ед,

крылатых ракет – 2 407 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 816 (+77) ед,

специальной техники – 2 713 (+16) ед.

Данные уточняются.