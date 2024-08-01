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У Генштабі повідомили про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі повідомили про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони стримують російських окупантів і завдають втрат агресору – за останню добу липня знешкодили 1 370 ворожих солдатів, 9 танків та 42 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 579 490 (+1 370) осіб,
  • танків – 8 399 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 16 203 (+42) од,
  • артилерійських систем – 16 119 (+33) од,
  • РСЗВ – 1132 (+1) од,
  • засобів ППО – 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115) од,
  • крилатих ракет – 2 407 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 2 713 (+16) од.

Дані уточнюються.

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