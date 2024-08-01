Генштаб: На фронте за сутки 156 боев, больше всего – на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 1 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБ. Кроме этого, произвел более 4600 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Поповка Сумской области; Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Большой Бурлук, Волчанск, Подсреднее Харьковской области; Лиман, Ямполь, Макеевка, Часов Яр, Щербиновка, Дружба, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Николаевка, Новогродовка, Желательное, Ивановка, Пантелеймоновка, Гродовка, Воздвиженка, Новожелание, Мемрик, Александрополь, Ганновка, Трудовое, Водяное, Веселый Елизаветовка, Сторожево, Благодатное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Лобковое Запорожской области; Новокаменское, Степное, Красный Яр Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три состава боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект окупантов.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лысичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Прасковьевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.