В Евросоюзе обсуждают запрет импорта рыбы из РФ – Die Welt

ЕС обсуждает новые санкции против России, в рамках которых могут запретить импорт российской рыбы. Об этом говорится в публикации издания Die Welt, сообщает Европейская правда.

ЕС запретил импорт ракообразных и икры российских компаний еще в апреле 2022 года в рамках восьмого пакета санкций. Впрочем, рыбы санкции тогда не коснулись. Сейчас ЕС обсуждает более жесткие запреты на импорт, и на этот раз речь идет и о свежей рыбе.

Этот вопрос поднимают балтийские страны ЕС. Прежде всего, правительство Литвы жалуется на то, что рыболовецкие траулеры из России ведут вылов рыбы на территории страны, и требуют контрмер, включая дальнейшие ограничения на экспорт рыбы.

Политические обозреватели ожидают дискуссий по этому поводу в Еврокомиссии после летнего перерыва.

По статистике Европейской ассоциации рыбной промышленности AIPCE, более 70% минтая, импортируемого в ЕС в 2022 году, происходило из российского вылова. По оценкам отраслевой ассоциации Fisch-Informationszentrum, до 85% минтая с Аляски, потребляемого в Германии, сейчас поступает из России.

Германия зависит от импорта в сфере переработки рыбы, поскольку, имея только шесть глубоководных траулеров, она почти не ведет собственного глубоководного рыболовства.

"Если бы поставки из российского вылова минтая на Аляске полностью прекратились из-за санкций, теперь им не было бы замены" , – прокомментировал Штефан Майер, управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовых торговцев рыбой.

Только рыболовство в США не может компенсировать эти объемы для немецкого рынка, добавил он. "На данный момент в мире нет другого рыболовства, которое бы предлагало необходимые объемы, а также штамп устойчивости" , – сказал Майер.

Соединенные Штаты являются вторым по значимости поставщиком этого вида рыбы в Европу после России. В США запретили импорт российского аляскинского минтая.