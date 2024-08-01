ПВО сбила все 7 "Шахедов" – командующий Воздушными силами ВСУ
В ночь на 1 августа российские войска ударили по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили все 7 выпущенных "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Ракеты "Искандер-М" россияне запустили из Воронежской области РФ. "Шахедами" оккупанты ударили из направлений мыса Чауда (Крым) и Курска (РФ).
"Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми "Шахедов". Все сбито противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.