ПВО сбила все 7 "Шахедов" – командующий Воздушными силами ВСУ

В ночь на 1 августа российские войска ударили по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили все 7 выпущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ракеты "Искандер-М" россияне запустили из Воронежской области РФ. "Шахедами" оккупанты ударили из направлений мыса Чауда (Крым) и Курска (РФ).