ППО збила всі 7 "Шахедів" – командувач Повітряних сил ЗСУ
У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М" та безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили всі 7 випущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ракети "Іскандер-М" росіяни запустили з Воронезької області РФ. "Шахедами" окупанти вдарили з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (РФ).
"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "Шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", – йдеться в повідомленні.