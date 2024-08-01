ППО збила всі 7 "Шахедів" – командувач Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М" та безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили всі 7 випущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ракети "Іскандер-М" росіяни запустили з Воронезької області РФ. "Шахедами" окупанти вдарили з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (РФ).