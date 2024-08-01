В РФ ночью произошел сбой в работе YouTube

В России в ночь на четверг, 1 августа, произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервисов Downdetector и Downradar. Пользователи отмечают проблемы как с доступом к сайту, так и с воспроизведением видеороликов, сообщает Deutsche Welle.

Пик неполадок выявлен около 00.00 по московскому времени. В это время Downdetector зафиксировал более 400 жалоб пользователей. Часом позже количество жалоб сократилось до 275, а к 06.30 упало до 111.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области, уточняет Downdetector. Кроме того, жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области. В то же время сервис Downradar пишет о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.

Предупреждение "Ростелекома" о проблемах в работе YouTube в РФ

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в России из-за технических проблем в работе оборудования компании Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Система Google Global Cache, которую упоминал "Ростелеком", позволяет ускорить загрузку тяжелых данных. По оценке профильного издания ComNews Research, из 700 таких серверов, работавших в РФ к началу 2022 года, к концу 2023-го осталось лишь 450. Участники рынка предупреждали о естественном износе оборудования.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 25 июля заявил, что в ближайшие дни власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах снизится до 70 процентов. Однако замедление пока не коснется мобильной версии сайта, заверил Хинштейн.

Депутат назвал применяемую меру "вынужденным шагом" властей РФ. Он обвинил YouTube в игнорировании российского законодательства и призвал представителей сервиса изменить политику видеохостинга.