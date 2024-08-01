У РФ вночі стався збій у роботі YouTube

У Росії в ніч на четвер, 1 серпня, стався збій у роботі відеохостингу YouTube. Це випливає з даних сервісів Downdetector та Downradar. Користувачі наголошують на проблемах як з доступом до сайту, так і з відтворенням відеороликів, повідомляє Deutsche Welle.

Пік неполадок виявлено близько 00:00 за московським часом. У цей час Downdetector зафіксував понад 400 скарг користувачів. Годиною пізніше кількість скарг скоротилася до 275, а до 06:30 впала до 111.

Найбільше звернень зафіксовано від мешканців Москви та області, уточнює Downdetector. Крім того, скарги надходили з Санкт-Петербурга та Ленінградської області, Краснодарського краю та Новосибірської області. Водночас сервіс Downradar пише про скарги з Владивостока, Іркутська, Красноярська, Мурманська, Ростова-на-Дону, Твері, Уфи, Челябінська та інших регіональних центрів РФ.

Попередження "Ростелекому" про проблеми в роботі YouTube у РФ

У середині липня "Ростелеком" попередив про можливі перебої в роботі YouTube у користувачів в Росії через технічні проблеми в роботі обладнання компанії Google, яке використовується на мережній інфраструктурі оператора. Система Google Global Cache, яку згадував Ростелеком, дозволяє прискорити завантаження важких даних. За оцінкою профільного видання ComNews Research, із 700 таких серверів, які працювали в РФ до початку 2022 року, до кінця 2023-го залишилося лише 450. Учасники ринку попереджали про природне зношування обладнання.

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн 25 липня заявив, що найближчими днями влада РФ почне уповільнювати роботу YouTube. За словами парламентаря, на початок серпня швидкість завантаження сервісу на стаціонарних комп'ютерах знизиться до 70 відсотків. Однак уповільнення поки що не торкнеться мобільної версії сайту, запевнив Хінштейн.

Депутат назвав застосовуваний захід "вимушеним кроком" влади РФ. Він звинуватив YouTube у ігноруванні російського законодавства та закликав представників сервісу змінити політику відеохостингу.