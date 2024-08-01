В дом российского оппозиционера под Киевом попал дрон: политик ранен

В ддом бывшего депутата российской Госдумы Ильи Пономарева в Киевской области попал ударный дрон, который российская армия запустила по Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом Пономарев сообщил на своей странице в соцсети X.

"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже" , — пишет он.

Пономарев позже удалил фото последствий атаки, однако публикуют украинские блоггеры.

На фото видно, что у россиянина ранено лицо, а его дом разрушен.

Отметим, Илья Пономарев поддерживает российские добровольческие формирования, которые воюют на стороне Украины.