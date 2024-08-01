У будинок російського опозиціонера під Києвом влучив дрон: політика поранено

У будинок колишнього депутата російської Держдуми Іллі Пономарьова у Київській області влучив ударний дрон, який російська армія запустила по Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Пономарьов повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше" , — пише він.

Пономарьов пізніше видалив фото наслідків атаки, проте їх публікують українські блогери.

На фото видно, що у росіянина поранено обличчя, а його будинок — зруйновано.

Зазначимо, Ілля Пономарьов підтримує російські добровольчі формування, які воюють на боці України.