Вторая медаль на Олимпиаде: украинец получил "серебро" в стрельбе из винтовки

На Олимпийских играх 2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. В финале выступили восемь лучших стрелков по итогам квалификации, в том числе и украинец Сергей Кулиш, сообщает Чемпион.

Спортсмены стреляли из положений лежа, сидя и стоя. 31-летний украинец на протяжении всей борьбы был среди претендентов на награды.

Перед стрельбой на выбывание Кулиш выдал удачную серию и был на промежуточном первом месте, опережая китайца Лю Юйкуна на 0,1 балла.

Украинец пропустил китайца вперед, но серебро уже не отдал никому.

Результаты мужской пулевой стрельбы из трех положений

1. Лю Юйкун (Китай) — 463,6

2. Сергей Кулиш (Украина) — 461,3

3. Свапнил Кусале (Индия) — 451,4

Для Украины это вторая медаль на Олимпийских играх 2024. Ранее фехтовальщица Ольга Харлан стала бронзовым призером личного турнира саблисток.

Напомним, на Играх в Токио-2020 Кулиш в этой дисциплине боролся за медаль, однако в одной из попыток случайно попал в чужую мишень, из-за чего занял лишь 8 место.

Также отметим, что Кулиш принял участие в третьей Олимпиаде подряд. Во всех Играх он выходил в финалы.

На дебютной Олимпиаде в Рио-2020 Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Для Кулиша это была последняя дисциплина в Париже-2024. Ранее Сергей не смог пробиться в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.