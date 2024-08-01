Друга медаль на Олімпіаді: українець отримав "срібло" у стрільбі з гвинтівки
На Олімпійських іграх 2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. У фіналі виступили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації, у тому числі й українець Сергій Куліш, повідомляє Чемпіон.
Спортсмени стріляли із положень лежачи, сидячи, та стоячи. 31-річний українець протягом усієї боротьби був серед претендентів на нагороди.
Перед стрільбою на вибування Куліш видав вдалу серію й був на проміжному першому місці, випереджаючи китайця Лю Юйкуна на 0,1 бала.
Українець надалі пропустив китайця вперед, але срібло вже не віддав нікому.
Результати чоловічої кульової стрільби з трьох положень
1. Лю Юйкун (Китай) — 463,6
2. Сергій Куліш (Україна) — 461,3
3. Свапніл Кусале (Індія) — 451,4
Для України це друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Раніше фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.
Нагадаємо, на Іграх у Токіо-2020 Куліш у цій дисципліні боровся за медаль, проте в одній зі спроб випадково влучив в чужу мішень, через що посів лише 8 місце.
Також зазначимо, що Куліш взяв участь у третій Олімпіаді поспіль. На усіх Іграх він виходив до фіналів.
На дебютній Олімпіаді у Ріо-2020 Сергій Куліш завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
Для Куліша це була остання дисципліна у Парижі-2024. Раніше Сергій не зміг пробитися у фінал у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.