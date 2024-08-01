В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"

В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственными организациями и медиа, который был создан на основе закона об "иноагентах", сообщает Новости-Грузия.

"С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления", — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Закон обязывает регистрироваться в реестре НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они объявляются "организациями, проводящими интересы иностранной силы".

На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.

После Минюст начнет мониторинг с целью выявления уклонившихся. Пока неясно, как он будет происходить. Брегадзе обещал сделать разъяснения позже.

До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января – опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

За нерегистрацию и непредоставление декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

Закон об иноагентах, который официально называется "о прозрачности иностранного влияния", парламент Грузии принял в окончательном чтении 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето. 28 мая парламент его преодолел.

В народе закон прозвали "российским" — за сходство с действующим в РФ. ЕС и США считают, что грузинский закон призван заставить замолчать критические голоса. На Западе указывают, что он неизбежно негативно повлияет на предстоящие парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что, несмотря на принятый закон, НПО и СМИ не будут закрываться перед выборами. Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе, между тем, заявлял, что в случае неисполнения требований, счета НПО и СМИ арестуют, после чего продолжение их работы станет невозможным.

Более двухсот НПО еще до принятия закона заявили, что не намерены регистрироваться в реестре. Они обратились в Конституционный суд Грузии, требуя отмены спорной инициативы. Иски с аналогичными требованиями в КС направили президент Грузии и оппозиционные политики. Заявители говорят, что закон нарушает статьи Конституции об интеграции страны в ЕС и НАТО, о правах на объединения, неприкосновенность частной жизни и равенство.