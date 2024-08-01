РФ может освододить до 30 политзаключенных в рамках обмена с Западом - СМИ

Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных в рамках предстоящего обмена с Соединенными Штатами Америки и Германией. Об этом заявил российский журналист Петр Козлов, сотрудничающий с изданием The Moscow Times, сообщает Deutsche Welle.

"Я знаю о большем количестве людей, чем те, о ком уже говорили публично. По моим оценкам, Москва выдаст Западу от 20 до 30 человек" , - цитирует издание источник, осведомленный в вопросе.

Еще одним подтверждением возможной подготовки обмена является то, что в последнее время несколько заключенных диссидентов и журналистов перевели из тюремных камер в неизвестные места.

Среди них – журналист Владимир Кара-Мурза, правозащитник Олег Орлов и политика Лилия Чанышева, а также бывший депутат Московской городской думы Илья Яшин.

По словам собеседника, список на обмен включает людей, связанных с погибшим оппозиционером Алексеем Навальным, арестованных за критику войны в Украине, а также граждан США, в том числе американского журналиста Эвана Гершковича.

В список могут также попасть лица, судебные процессы над которыми продолжаются. Обмен может произойти 1 августа. Российские власти прилагают "серьезные усилия, чтобы до последнего момента информация оставалась настолько секретной, насколько это возможно", добавил источник.

В последний раз Россия обменивалась заключенными из США в декабре 2022 года, когда освободила американскую баскетбольную звезду Бритни Грайнер в обмен на торговца оружием Виктора Бута, удерживаемого в американской тюрьме в течение 12 лет.