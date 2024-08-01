РФ може звільнити до 30 політв'язнів в межах обміну із Заходом – ЗМІ

Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів в рамках майбутнього обміну зі Сполученими Штатами Америки і Німеччиною. Про це заявив російський журналіст Петро Козлов, який співпрацює з виданням The Moscow Times, повідомляє Deutsche Welle.

"Я знаю про більшу кількість людей, ніж ті, про кого вже говорили публічно. За моїми оцінками, Москва видасть Заходу від 20 до 30 людей" , - цитує видання джерело, обізнане в питанні.

Ще одним підтвердженням можливої підготовки обміну є те, що останім часом кілька ув'язнених дисидентів і журналістів були переведені з тюремних камер у невідомі місця.

Серед них - журналіст Володимир Кара-Мурза, правозахисник Олег Орлов і політикиня Лілія Чанишева, а також колишній депутат Московської міської думи Ілля Яшин.

За словами співрозмовника, список на обмін включає людей, пов'язаних з загиблим опозиціонером Олексієм Навальним, ув'язнених за критику війни в Україні, а також громадян США, зокрема американського журналіста Евана Гершковича.

До списку можуть також потрапити особи, судові процеси над якими ще тривають. Обмін може відбутися 1 серпня. Російська влада докладає "серйозних зусиль, щоб до останнього моменту інформація залишалася настільки секретною, наскільки це можливо", додало джерело.

Востаннє Росія обмінювалася ув'язненими зі США в грудні 2022 року, коли звільнила американську баскетбольну зірку Брітні Ґрайнер в обмін на торговця зброєю Віктора Бута, якого утримували в американській в'язниці протягом 12 років.