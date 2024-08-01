Израиль заявил об убийстве командира военного крыла ХАМАСа

Командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф был убит в результате израильского авиаудара на юге Сектора Газа в июле, сообщает РБК-Украина.

Последние разведданные, полученные ЦАХАЛом за последние несколько часов, подтвердили его смерть.

По информации израильских военных, удар был нанесен 13 июля по комплексу, принадлежащему Рафаа Саламеху, командиру бригады ХАМАС в Хан-Юнисе. Гибель Саламеха была подтверждена военными на следующий день, но ЦАХАЛ первоначально не располагал окончательной информацией о Дейфе.

ЦАХАЛ заявил, что разведданные о присутствии Дейфа в комплексе Саламеха были очень точными, и что оба они находились в здании, по которому было выпущено несколько тяжелых боеприпасов.

Израильские истребители патрулировали территорию комплекса в течение полудня, начиная с первых признаков присутствия Дейфа. На момент удара над территорией постоянно находились два истребителя.

Как только информация о пребывании Дейфа в лагере была подтверждена, истребители получили приказ нанести удар, который был выполнен в течение нескольких минут.

58-летний Дейф, командовавший бригадами Изз аль-Дин аль-Кассам на протяжении более двух десятилетий, долгое время был одним из самых разыскиваемых Израилем террористов.

Он был организатором нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, самого смертоносного в истории страны, когда погибло около 1200 человек и еще около 251 были уведены в Газу в качестве заложников.