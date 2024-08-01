Минфин готов к компромиссу в вопросе повышения налогов

Вопрос поиска 120 млрд грн для обеспечения сектора обороны является безапелляционной необходимостью. Решение должно быть принято до сентября. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Министерство финансов готово искать компромисс с бизнесом в вопросе обеспечения этих поступлений налоговыми мерами.

Марченко отметил, что сегодня перед государством стоит приоритетная задача - найти оптимальный вариант, который позволит профинансировать дополнительную потребность на сектор безопасности и обороны в 2024 году. И обеспечить необходимые для Сил обороны ресурсы на 2025 год.

Предложенный Минфином законопроект предусматривает финансирование 500 млрд гривен в 2024 году на сектор безопасности и обороны. Из них 120 млрд грн предлагается профинансировать за счет налоговых мероприятий, все остальное - за счет внутренних заимствований, перевыполнение действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации.