Мінфін готовий до компромісу в питанні підвищення податків

Питання пошуку 120 млрд грн для забезпечення сектору оборони є безапеляційною необхідністю. Рішення має бути ухвалене до вересня. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що Міністерство фінансів готове шукати компроміс з бізнесом в питанні забезпечення цих надходжень податковими заходами.

Марченко зауважив, що сьогодні перед державою стоїть пріоритетне завдання – знайти оптимальний варіант, який дозволить профінансувати додаткову потребу на сектор безпеки та оборони у 2024 році. Та забезпечити необхідні для Сил оборони ресурси на 2025 рік.

Запропонований Мінфіном законопроєкт передбачає фінансування 500 млрд гривень у 2024 році на сектор безпеки та оборони. З них 120 млрд грн пропонується профінансувати коштом податкових заходів, все інше – коштом внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, у тому числі коштом детінізації.