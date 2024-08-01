Президент Германии попросил в Варшаве прощения за преступления нацистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в канун 80-й годовщины начала Варшавского восстания, которое отмечается 1 августа, попросил у поляков извинения за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны, сообщает Deutsche Welle.

"Я прошу - именно сегодня и именно здесь - о прощении" , - обратился глава немецкого государства к участникам восстания, выжившим, в среду, 31 июля, на памятном мероприятии на центральной площади польской столицы с участием сотен слушателей и президента Польши Анджея Дуды.

"Мы не должны забывать и не забудем, какие безмерные страдания мы, немцы, причинили соседней стране, с какой жесток﻿остью и с каким стремлением к уничтожению немецкие оккупанты действовали против всего населения" , - подчеркнул Штайнмайер.

Империализм и расизм национал-социалистов привели к "ужасающим преступлениям", против которых и выступили участники восстания, добавил он. Из прошлого необходимо извлечь урок для будущего, отметил немецкий президент.

Об отношениях Берлина и Варшавы

Варшавское восстание было "одной из самых жестоких глав" в истории отношений двух стран и стало "одной из самых героических глав польской истории", отметил Штайнмайер.

"Это пример воли к самоутверждению, желание не позволить забрать свободу без боя", - добавил президент ФРГ, особо выделив "храбрость бойцов, попиравших смерть".

Глава немецкого государства назвал "почти чудом" тот факт, что поляки и немцы стали хорошими соседями. Путь к этому был длинным, признал Штайнмайер. Теперь Берлин и Варшава обязались "действовать между собой и в интересах наших соседей и друзей солидарно и миролюбиво", заявил он.

"Этот день также обязывает нас к следующему: мы никогда больше не смиримся с несправедливостью и отсутствием свободы, агрессией и оккупацией в Европе" , - подчеркнул президент ФРГ, напомнив о российской вооруженной агрессии против Украины.

Президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину и угрожает всем нам", добавил глава германского государства.

В Берлине создадут мемориал польским жертвам нацистов

Франк-Вальтер Штайнмайер является вторым президентом ФРГ после Романа Герцога (Roman Herzog), который в 1994 году извинился перед поляками за преступления национал-социалистов в важный для польского народа день памяти.

Во время визита в Варшаву Штайнмайер рассказал о планах правительства Германии создать в Берлине мемориал польским жертвам национал-социализма. Власти обеих стран находятся в тесном контакте по этому вопросу, добавил он.

В то же время, президент ФРГ не сообщил никаких подробностей о возможных репарациях для Польши. Польское правительство под руководством Дональда Туска ранее призвало Германию предоставить финансовую компенсацию за потери, которые страна понесла от рук нацистов во время Второй мировой войны. Официальный Берлин считает вопрос о репарациях юридически закрытым.

Варшавское восстание

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Он был организован командованием подпольной Армии Краевой и представителями польского правительства в изгнании.

Восстание длилось 63 дня и было подавлено 2 октября. За два месяца жестоких боев погибли около 200 тысяч человек, абсолютное большинство из которых составляли мирные жители, а Варшава была практически полностью разрушена.