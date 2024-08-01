Нехватка оружия и ограничения на удары по РФ: Зеленский о причинах продвижения россиян

Украина за счет иностранной помощи рассчитывала укомплектовать 14 бригад, но получилось всего три. Именно нехватка ресурсов является основной причиной продвижения России на востоке Украины, сказал украинский президент в интервью французским СМИ, сообщает Левый берег.

Владимир Зеленский сказал, что с самого начала пакеты западной помощи планировали направить именно для этих 14 бригад, военные которых должны были обеспечить ротацию на фронте и заменить воюющих годами защитников. Но тратить помощь пришлось и на другие бригады, так что из новых хватило всего на три.

"Хотя бы десять, скажу вам откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя, и им нужно отдохнуть. А как вы будете ротации проводить, если они пусты?" – сказал президент.

Вторая причина продвижения врага – россияне, идущие вперед и боящиеся отказаться от наступления.

"Их там убивают, если они бегут назад" , – добавил Зеленский.

Украина такой подход к себе никогда не позволит, заверил он.

Зеленский также указал на невозможность применять полученное оружие для всех целей, для которых нужно.

"И вот вам третья причина – возможность использовать оружие так, как нам нужно. Я считаю, это серьезный вызов, что мы не можем использовать оружие так, как нам нужно" , – добавил он.

Наконец, уверен президент, Украина сможет остановить продвижение.