ГСЧС: В Киеве из пруда изъяли остатки российской крылатой ракеты Х-101

В Киеве водолазы-саперы изъяли из пруда остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В столице водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", которые остались в одном из прудов после предыдущих вражеских обстрелов города.

Их транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

"Уважаемые граждане! После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя".