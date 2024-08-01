Украина закупит дроны собственного производства: объявлен тендер

Это первая закупка государством через Prozorro.Продажи украинских беспилотников, еще и супертехнологичных, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов.

"От постановления правительства до первых тендеров - меньше месяца", - говорится в сообщении.

Это первая закупка государством через Prozorro украинских беспилотников, еще и супертехнологических - FPV-дронов, которые используют машинное зрение для донаведения на цель.

Отмечается, что машинное зрение, это когда пилот идентифицирует цель, наводит на него беспилотник - и дрон атакует, даже при отсутствии сигналов. То есть даже если оператор теряет связь с дроном, он сам может выполнить задание.

"Торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Вся чувствительная информация, конечно, скрыта. Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками", – добавляет Федоров в обращении.

Сообщается, что благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей это возможность увеличить свои доходы и масштабироваться.

Напомним:

Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем.