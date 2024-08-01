Соцсеть Threads приближается к 200 млн пользователей в месяц

Количество пользователей платформы Threads, запущенной в июле 2023 года, приближается к 200 миллионам в месяц. Об этом пишет The Verge, сообщает Mezha Media.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг во время звонка с инвесторами отметил, что такой рост ставит платформу на путь к тому, чтобы стать "еще одним крупным социальным приложением".

Примечательно, что месяц назад Марк Цукерберг объявил, что у Threads было 175 миллионов активных пользователей в месяц. А в апреле этого года их было 150 миллионов.

Платформа продолжает расти, хотя и не так быстро, как во время грандиозного запуска. Также новые показатели по-прежнему далеки от тех, на которые рассчитывал гендиректор Meta.

В прошлом октябре Марк Цукерберг сказал, что Meta надеется превратить Threads в "приложение для публичных разговоров для миллиарда людей", которое будет "более положительным", чем некоторые конкуренты. В то время сервис имел чуть менее 100 млн активных пользователей в месяц.

К слову, рост Threads от Meta стал одним из факторов, влияющих на платформу X Илона Маска. Недавно стало известно, что она пострадала от замедления темпов роста пользователей.

По подсчетам, во II квартале этого года количество ежедневных активных пользователей X составило 251 миллион. Это на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.