Соцмережа Threads наближається до 200 млн користувачів на місяць

Кількість користувачів платформи Threads, яку запустили в липні 2023 року, наближається до 200 мільйонів на місяць. Про це пише The Verge, повідомляє Mezha Media.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг під час дзвінка з інвесторами зауважив, що таке зростання ставить платформу на шлях до того, щоб стати “ще одним великим соціальним застосунком”.

Примітно, що місяць тому Марк Цукерберг оголосив, що Threads мала 175 мільйонів активних користувачів на місяць. А в квітні нинішнього року їх було 150 мільйонів.

Платформа продовжує стабільно зростати, хоча й не так швидко, як під час грандіозного запуску. Також нові показники все ще далекі від тих, на які розраховував гендиректор Meta.

Минулого жовтня Марк Цукерберг сказав, що Meta сподівається перетворити Threads на “додаток для публічних розмов для мільярда людей”, який буде “більш позитивним” за деяких конкурентів. На той час сервіс мав трохи менше 100 млн активних користувачів на місяць.

До слова, зростання Threads від Meta стало одним із факторів, який впливає на платформу X Ілона Маска. Нещодавно стало відомо, що вона постраждала від уповільнення темпу зростання кількості користувачів.

За підрахунками, у II кварталі цього року кількість щоденних активних користувачів X становила 251 мільйон. Це на 1,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.