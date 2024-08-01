Президент, парламент, правительство, ВСУ: кому доверяют украинцы

В мае 2024 наибольшим доверием среди украинцев пользуются Вооруженные силы Украины. Им доверяют 91% респондентов (в том числе 50% полностью доверяют), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса, который провел Национальный демократический институт (НДИ).

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 28%.

Как отмечают социологи, доверие к правительству и президенту Зеленскому остается относительно высоким по сравнению с опросами, проведенными до начала полномасштабного вторжения. С декабря 2021 года, когда доверие составляло 18%, этот показатель резко вырос после начала полномасштабного вторжения и стабилизировался на уровне 45%.

Кроме того, премьер-министр Украины Денису Шмыгалю доверяют 24% опрошенных, не доверяют – 38%. Правительству в целом доверяют 20%, не доверяют 43%.

Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют – 46%. Верховной Раде в целом доверяют 11%, не доверяют – 56%.

Общенациональный телефонный опрос 8 - 25 мая 2024 среди 2 508 украинцев. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии КМИС.

Напомним, в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохранял самый высокий уровень доверия украинцев . Полностью или частично Зеленскому доверяли 53,8% украинцев, не доверяли 37,8%, баланс доверия-недоверия составил 16,0%.

Однако еще в январе президенту доверяли почти 70% граждан, а баланс доверия-недоверия Зеленскому составил 44,5%.