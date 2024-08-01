CNN: Блинкен передал Ирану послание после убийства главаря ХАМАС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен передал через Катар послание Ирану. Вашингтон призывает Тегеран не реагировать на убийство главаря ХАМАС Исмаила Гании, сообщает РБК-Украина.
Источник издания отметил, что Блинкен во время разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани обратился к нему с просьбой. Госсекретарь США попросил передать послание Ирану и ливанской группировке "Хезболла".
По данным CNN, сообщения были направлены, чтобы снизить эскалацию на Ближнем Востоке. Блинкен призвал не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и главаря ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.
Отмечается, что премьер-министр Катара согласился передать сообщение.
Убийство главаря ХАМАС
31 июля стало известно, что в Тегеране был убит главарь ХАМАС Исмаил Гания. Иран пригрозил, что ответит на убийство Гании.
В момент обстрела в здании, где был убит главарь ХАМАС, также находился лидер "Исламского джихада" Зиад ан-Накхала. Он не был целью атаки и выжил. Добавим, что оба лидера принимали участие в церемонии принесения присяги новым президентом Ирана.