Между Западом и РФ начался обмен: освободили американского журналиста и экс-военного

Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках большого обмена пленными, в частности, с участием США. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников агентства, Гершкович и Уилан сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России.

В рамках соглашения США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают.

Дальнейшие подробности обмена пока не разглашаются.

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального большого обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

В частности, стало известно, что Гершкович, Уилан и российский диссидент Владимир Кара-Мурза исчезли из поля зрения в среду, сообщили их адвокаты.

В Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывают с обменом заключенных.

Российское агентство ТАСС сообщило, что из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, исчезли сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенко и Максиме Марченко.