Генштаб рассматривает возможность добровольного призыва без участия ТЦК

Генеральной штаб ВСУ рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.﻿﻿ Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", предоставляющие возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки" , - говорится в сообщении. ﻿

В Генштабе считают, что внедрение этих изменений позволит: