Генштаб рассматривает возможность добровольного призыва без участия ТЦК
Генеральной штаб ВСУ рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", предоставляющие возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.
В Генштабе считают, что внедрение этих изменений позволит:
- упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
- командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты Украины;
- военнообязанные смогут выбрать вакантные должности, которые есть в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
- нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).